Украинские силовики пришли с обыском в квартиру Савченко

В закладки

Киев, 10 апреля. Украинские силовики пришли с обыском в квартиру арестованного депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке теракта, сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай.

Адвокат Савченко, который в настоящее время находится в ее квартире, сообщил о визите представителей правоохранительных органов.

«Сейчас здесь идет обыск в рамках следственных действий», — констатировал он, передают украинские СМИ.

Защита арестованного депутата отметила, что подробности происходящего будут обнародованы позже.

5 апреля должен был состояться допрос депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко на полиграфе. Однако арестованная от него отказалась.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.