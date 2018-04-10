В Польше назвали сказками версию о взрыве Ту-154М под Смоленском

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Варшава, 10 апреля. Бывший глава польской госкомиссии по расследованию авиационных происшествий Ежи Миллер, который принимал участие в установлении причин крушения самолета Ту-154М под Смоленском, считает сказками версию о взрыве на борту.

Ежи Миллер заявил, что не приемлет практику озвучивания тезиса, а потом поиска доказательств. Он считает, что необходимо придерживаться фактов.

«Самолет летел на аэродром, во второй фазе срезая верхушки деревьев, находясь приблизительно на той же высоте. Где этот взрыв мог бы произойти?» — его слова приводит польская «Газета выборча».

Бывший глава комиссии подчеркнул, что «не занимается сказками», комментируя версию о термобарической бомбе на левом крыле самолета. Напомним, что 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет с 96 высокопоставленными чиновниками Польши, в том числе с четой Качиньских.

В 2011 году комиссия под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной катастрофы стало снижение лайнера ниже минимальной высоты при быстрой скорости и при отсутствии визуального контакта с землей. Однако в 2015 году была сформирована еще одна комиссия для пересмотра причин трагедии.

Президент России Владимир Путин отверг домыслы о взрыве на борту самолета с Качиньским, призвав Варшаву к объективности. Он также призвал Польшу не создавать политических домыслов, которые могут отразиться на двусторонних отношениях.

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