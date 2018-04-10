Книга рекордов Гиннесса признала 112-летнего японца старейшим мужчиной

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Токио, 10 апреля. Книга рекордов Гиннеccа признала старейшим мужчиной планеты жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонаку. Возраст японца составляет 112 лет 259 дней.

Meet 112-year-old Masazo Nonaka, our new oldest living man record holder from Hokkaido, Japan https://t.co/Psan6YLUZB — GuinnessWorldRecords (@GWR) April 10, 2018

По информации пресс-службы организации, Нонака родился 25 июля 1905 года, у него также есть семеро братьев и одна сестра.

В 1931 году Нонаку нашел супругу, в браке у них родилось пятеро детей.

Напомним, ранее рекорд долголетия принадлежал жителю Испании Франциско Нуньесу Оливере, который скончался в возрасте 113 лет.

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