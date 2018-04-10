Знания и авторитет позволят Тулееву эффективно работать на благо жителей Кузбасса — Володин

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Москва, 10 апреля. Председатель Государственной думы VII созыва Вячеслав Володин направил бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву телеграмму, в которой поздравил его с избранием на должность председателя Совета народных депутатов Кузбасса.

Вячеслав Володин подчеркнул, что имеющиеся знания и авторитет позволят Аману Тулееву делать эффективную работу на благо жителей Кемеровской области, сообщает ТАСС.

«Поздравляю вас с избранием председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Ваши знания и авторитет позволят эффективно работать на благо жителей Кузбасса», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

Кандидатура Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кузбасса была выдвинута во вторник. По итогу 38 человек, участвовавших в голосовании, поддержали кандидатуру Тулеева, один высказался против.

Напомним, что Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кузбасса после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.

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