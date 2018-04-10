Сирия: число присоединившихся к перемирию населенных пунктов увеличилось до 2,5 тысяч

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Москва, 10 апреля. Число присоединившихся к режиму прекращения огня в Сирии населенных пунктов увеличилось до 2,5 тысяч, заявили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве России обратили внимание на изменение количества присоединившихся к перемирию населенных пунктов в Сирии. За последние сутки в этот список попал еще один.

«В течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Хмера провинции Алеппо о присоединении к режиму прекращения боевых действий, — говорится в информационном бюллетене Минобороны России. — Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, 2500».

Ранее встреча группы заложников, которые были освобождены в рамках соглашения с террористами, удерживающими город Дума в сирийской Восточной Гуте, попала на видео.

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