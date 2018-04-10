Глава Оренбургской области назвал сроки экспертизы ДНК погибших при катастрофе Ан-148

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Москва, 10 апреля. Экспертиза ДНК тел погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье будет продолжаться еще месяц-полтора, сообщил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

«Из того количества фрагментов, что есть, четверть уже определена, осталось идентифицировать все остальные останки. В лабораториях, которые проводят ДНК-анализ, говорили мне, что эта работа займет сто дней», — заявил Берг.

Он также выразил надежду, что через месяц – полтора экспертиза будет полностью завершена. По словам губернатора, в мире существуют всего два робота по анализу останков ДНК. Один из них находится в США, другой — в России.

Работа по анализу останков погибших идет круглосуточно, но ускорить ее по техническим причинам просто невозможно. После завершения работ останки тел будут выданы родственникам для захоронения.

Напомним, что пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Московской области 11 февраля. Борт потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находился 71 человек, все они погибли.

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