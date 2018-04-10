«Где санкции против Украины?»: Соловьев посадил в лужу американца, заявившего о «законности» антироссийских санкций

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Москва, 10 апреля. Российский телеведущий Владимир Соловьев осадил эксперта Атлантического совета Ариэля Коэна, заявившего, что новые антироссийские санкции США якобы законны.

В эфире телеканала «Россия 1» американский эксперт попытался объяснить новые санкции Вашингтона, утверждая, что якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, для американских властей «доказано». Из этого Коэн сделала вывод, что введенные на прошлой неделе новые антироссийские санкции якобы законны.

В ответ на это Соловьев напомнил, что так называемое «российское вмешательство» не было доказано судом, при этом доказанные случаи вмешательства в выборы американского президента со стороны Великобритании, Украины и арабских стран, Вашингтон не спешит наказывать санкциями.

«Кто доказал это вмешательство, безо всякого суда? Тогда почему вы не ввели санкции против Англии? Ведь компания Cambridge Analytica зарегистрирована в Великобритании, и ее вмешательство в президентские выборы в США доказано», — отметил журналист.

Он обратил внимание, что Cambridge Analytica использовала данные 87 миллионов пользователей Facebook, нарушая закон о персональных данных, однако ни британская сторона, ни руководство социальной сети не понесли за это ответственность.

«Где арест Цукерберга? Что случилось? Где санкции против Украины по делу Манафорта? Долбите Украину, вводите против нее санкции. А почему нет санкций против арабских стран, которые фонд Клинтон наполняли? Почему все об этом забыли? Что случилось? Где расследование?» — засыпал вопросами американского эксперта Соловьев.

Коэн ответить российскому журналисту не смог.

Напомним, новые антироссийские санкции Вашингтон ввел на прошлой неделе в отношении ряда представителей российской власти, крупных бизнесменов, компаний и госструктур, заявив, что данные лица и компании имеют отношение к якобы имевшему место вмешательству в выборы президента США.

Как сообщал RT, в Кремле новые санкции Вашингтона назвали вопиющими с точки зрения законности, а премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что РФ оставляет за собой право на ответные действия, включая торговые соглашения и процедуры.

Пол Манафорт во время предвыборной кампании в США возглавлял штаб Дональда Трампа. Его обвиняют по 12 статьям, в том числе в заговоре против государства и в сговоре с целью отмывания денег, а также в незарегистрированной работе в качестве лоббиста от лица Украины. Ранее сообщалось, что Манафорта могут приговорить к 305 годам тюремного заключения.

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