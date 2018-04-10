ФСБ пресекла деятельность 12 террористических ячеек — Бортников

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Москва, 10 апреля. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в текущем году сотрудники спецслужбы пресекли деятельность 12 террористических ячеек, нейтрализовав 15 боевиков.

В Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета. Председатель НАК Александр Бортников озвучил промежуточные результаты работы в 2018 году.

«Пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек. Всего с начала года задержаны 189 и нейтрализованы 15 бандитов и их пособников», — сказал он.

Спецслужбы активно работают в таких регионах, как Дагестан. Ранее сообщалось о ликвидации боевика, связанного с ИГ1 (группировка запрещена в РФ) во время КТО в горно-лесистой местности республики

1 Организация запрещена на территории РФ.

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