В Совфеде прокомментировали полеты ВКС РФ над американским эсминцем

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Над американским эсминцем USS Donald Cook как минимум четыре раза пролетели российские боевые самолеты Воздушно-космических сил (ВКС), в Сети появилось видеоподтверждение этого инцидента. Сенатор, член Совета Федерации Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что полеты осуществлялись в рамках международных норм.

По информации иностранных СМИ, американский эсминец в настоящий момент находится на расстоянии 100 километров от сирийского города Тартус, где находится военно-морская база Российской Федерации.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химическую атаку якобы имевшую место быть в САР. В свою очередь российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не нашел следов химического оружия в Думе.

Обострение ситуации

По словам сенатора Франца Клинцевича, Соединенные Штаты нагнетают обстановку. Доводят ее до крайней точки кипения.

«Нагнетание обстановки идет за счет провокаций, которые на весь мир провозглашают как некий свершившийся факт. При этом здесь присутствует русофобия, деструктивные процессы в адрес Российской Федерации, а после этого идет демонстрация своей мощи. Но мы ведь тоже присутствуем в регионе. И мы там находимся, в отличие от американцев, на абсолютно законных основаниях. То, что в нейтральных зонах в том числе летают и наши самолеты, говорит об отсутствии каких-либо нарушений. Но Россия демонстрирует, прежде всего, то, что с ней нельзя обращаться как с банановой республикой. Нам есть чем ответить. И за нами правда», — резюмировал Франц Клинцевич.

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