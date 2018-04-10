«Гитлер тоже надеялся»: россияне ответили мечтающему об исчезновении России украинскому политику
Москва, 10 апреля. Замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на «скорое исчезновение России». Россияне ответили украинскому политику в соцсетях.
Грымчак выразил надежду, что «такого образования, как Российская Федерация, не будет». Однако россияне отметили, что украинский политик слишком амбициозен в своих мечтах. Они напомнили ему, что таких «мечтателей» уже было достаточно в мировой истории.
«Наполеона знаю, Гитлера знаю, а вот какого-то Грымчака не знаю…» — заметили россияне.
«Твой кумир Гитлер тоже надеялся, что России не будет, — констатировали в Сети, — но вышло по иному, так что не надейся».
«А пускай он об этом Деда Мороза попросит, или кто там у них? Санта-Клаус?» — предложили они единственный вариант Грымчаку.
«Так разбиваются надежды», — шутят россияне.
«Посмеялся! Всем спокойной ночи!» — комментируют они заявление Грымчака.