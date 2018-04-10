«Гитлер тоже надеялся»: россияне ответили мечтающему об исчезновении России украинскому политику

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Москва, 10 апреля. Замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на «скорое исчезновение России». Россияне ответили украинскому политику в соцсетях.

Грымчак выразил надежду, что «такого образования, как Российская Федерация, не будет». Однако россияне отметили, что украинский политик слишком амбициозен в своих мечтах. Они напомнили ему, что таких «мечтателей» уже было достаточно в мировой истории.

«Наполеона знаю, Гитлера знаю, а вот какого-то Грымчака не знаю…» — заметили россияне.

«Твой кумир Гитлер тоже надеялся, что России не будет, — констатировали в Сети, — но вышло по иному, так что не надейся».

«А пускай он об этом Деда Мороза попросит, или кто там у них? Санта-Клаус?» — предложили они единственный вариант Грымчаку.

«Так разбиваются надежды», — шутят россияне.

«Посмеялся! Всем спокойной ночи!» — комментируют они заявление Грымчака.

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