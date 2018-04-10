Экипаж российского судна «Норд» допросят в СБУ

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Симферополь, 10 апреля. Экипаж арестованного на Украине крымского судна «Норд» допросят в СБУ, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Девять членов экипажа «Норда» пытались дважды вернуться в Россию, имея при себе российские документы. Однако украинские пограничники потребовали украинские документы.

«По капитану адвокаты работают по оформлению залога, экипаж находится в Херсоне на допросе в СБУ», — сказала Анна Шевелева.

Напомним, что 6 апреля Херсонский суд арестовал капитана судна на два месяца с правом залога. Ему инкриминировали нарушение порядка въезда в Крым с целью причинения вреда интересам Украины, что грозит пятью годами тюрьмы.

Адвокаты рассчитывают, что капитана после внесения залога освободят 10 апреля. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении украинских пограничников об угоне водного транспорта.

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