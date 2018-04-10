«Запад забыл 1945-й? Напомним»: россияне поддержали слова Небензи о последствиях для США из-за Сирии

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Нью-Йорк, 10 апреля. США столкнутся с тяжелыми последствиями в случае применения силы против Сирийской Арабской Республики. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в САР заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что Вашингтон уже был предупрежден о том, что «силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе легитимного правительства этой республики находятся российские военные, могут привести к самым тяжелым последствиям».

Небензя призвал западные страны «поумерить ястребиную риторику», которая угрожает безопасности мира.

Ранее постпред России при ООН отметил постановочный характер инцидента в сирийском городе Дума.

Пользователи Сети согласны со словами Небензи, который предупредил Вашингтон о последствиях в случае силовых действий против САР.

Так, один из посоветовал перечитать учебник по истории, чтобы освежить в памяти важные события.

«Россия добрая душа, долго прощает. Запад забыл 1945 год? Напомним…», — отметил он.

Еще один участник дискуссии добавил, что Россия пытается достучаться до Запада дипломатическим путем, но всему есть предел.

«Русский мужик медленно запрягает, но очень быстро едет», — подчеркнул юзер.

Ранее глава США Дональд Трамп дал себе двое суток, что принять решение по Сирии.

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