«Трубу нужно будет сдать на металлолом»: экс-депутат Рады объяснил, чем обернется для Украины газовый спор с РФ

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Киев, 10 апреля. Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Червоненко выразил мнение, что спор Украины и России касательно вопросов, связанных с газом, приведет к тому, что украинскую газотранспортную систему придется сдать на металлолом.

Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины, бизнесмен Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

«Значит, трубу нужно будет сдать на металлолом», — заявил Евгений Червоненко.

Украинский политик добавил, что российским газом будут пользоваться на Украине, но при этом с наценкой и по «серым» схемам. Такая же ситуация складывается и с донбасским углем, который Киев получает «с русской наценкой».

«Посмотрите, экономическая блокада ДНР и ЛНР во сколько вышла? Это признают сейчас. Ну, о чем можно договариваться в стране, в которой и президент, и власть говорили, что блокады нет, а потом возглавили риторику. В итоге тот же уголь идет с русской наценкой к нам. Что это была за схема, что это за страна», — задался вопросом Червоненко.

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