Ситуация накалилась до предела: Джабаров сравнил отправку эсминца США в Сирию с Гляйвицким инцидентом

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совете Безопасности ООН, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии. Это заявление прозвучало на фоне обвинений в отношении официального Дамаска в якобы «применении химического оружия» в городе Дума, что было категорически опровергнуто российскими военными медиками из Центра по примирению враждующих сторон. Тем не менее, Вашингтон недвусмысленно грозит применить против Дамаска силу, о чем ранее заявил президент США Дональд Трамп. Крайне опасной считает сложившуюся ситуацию первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В комментарии Федеральному агентству новостей Владимир Джабаров напомнил, что еще месяц назад начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в случае возникновения угрозы жизни российским военнослужащим Вооруженные силы России незамедлительно предпримут ответные меры.

«Это же подтвердил на заседании Совбеза ООН и постпред России Василий Небензя, — отметил Джабаров. — Но еще раньше об этом говорил президент России Владимир Путин, который заявил, что, если будет нанесен удар по России или ее союзникам, — чтобы никто не обольщался, — ответ будет незамедлительным. Думаю, сегодня ситуация накалилась до предела. Напомню про вчерашнее совещание в Белом доме, которое Трамп провел с военными, где было принято решение о направлении эсминца к берегам Сирии. Сейчас этот эсминец находится примерно в сотне километров от Тартуса — порта, в котором находится наша военно-морская база. Думаю, это очень опасная ситуация».

По словам российского сенатора, если США и дальше продолжат курс на обострение, последствия могут быть непредсказуемыми.

«Мне кажется, пора горячим головам в Вашингтоне немного успокоиться, потому что военный конфликт в Сирии [между США и Россией] ничем хорошим не обернется ни для одной из сторон, — предупредил Владимир Джабаров. —И, тем более, использовать для военного конфликта повод в виде не существовавшей химической атаки, — это просто похоже на провокацию».

По словам Джабарова, эта ситуация напоминает casus belli (формальный повод к объявлению войны), который вошел в историю под названием Гляйвицкий инцидент — инсценированное нацистской Германией якобы «нападение» Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц, что стало поводом к началу Второй мировой войны.

«Это знаете, как Германия напала на Польшу в 1939 году под предлогом того, что польские десантники якобы напали на немецкую радиостанцию, хотя там все были переодетые немцы. Вы помните, что это было предлогом, затем последовало выступление Гитлера, и с этого, по сути, началась Вторая мировая война. Все забывается, но это был очень опасный прецедент. Именно из-за таких провокаций и прецедентов может начаться серьезный конфликт. Пора остановиться и отдать власть политикам и дипломатам. Пусть политики разбираются, а военные будут заниматься вооруженными силами и повышением обороноспособности. Но пусть все знают — наша страна никогда не оставит без ответа любое покушение на наш суверенитет», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что, выступая в Совбезе ООН, постпред РФ Василий Небензя отметил следующее:

«Мы уже доводили до американской стороны по соответствующим каналам, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям».

Небензя призвал Запад «поумерить ястребиную риторику» и добавил, что коллективный Запад ведет конфронтационную линию в отношении Москвы, переходя все границы допустимого. США, Великобритания и Франция «беспардонно грозят России, а тон, в котором это делается, перешел границы допустимого», отметил Небензя.

«Даже во времена холодной войны ваши предшественники не позволяли себе такого хамства по отношению к моей стране», — подчеркнул постпред России при ООН.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о якобы «применении химического оружия» в сирийском городе Дума. Дамаск и Москва факт применения химоружия отвергают.

Тем временем СМИ сообщают, что США отправили в сторону Сирии два эсминца с крылатыми ракетами на борту. Речь идет о ракетном эсминце USS Donald Cook, который уже находится в Восточном Средиземноморье, откуда он может нанести удар по Сирии. Второй эсминец USS Porter может добраться до сирийских берегов через несколько дней.

Ранее Вашингтон заявил, что изучает возможность военного ответа на действия сирийских правительственных сил, а президент США Дональд Трамп пообещал принять соответствующее решение в течение ближайших 48 часов.

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