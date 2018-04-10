Юлию Скрипаль доставили в безопасное место после выписки из больницы в Солсбери

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Лондон, 10 апреля. Юлию Скрипаль доставили в безопасное место после выписки из больницы в британском Солсбери, куда она попала в результате отравления.

Британские СМИ сообщили, что состояние отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля «быстро улучшается». Однако он все еще находится в больнице. В это время его дочь уже выписали из медицинского учреждения. В настоящее время Юлия Скрипаль, по данным источников, находится в безопасном месте.

Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.

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