Сирия: Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Латакия, Даръа и Хомс

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Москва, 10 апреля. За минувшие сутки представители России в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали четыре случая нарушения режима перемирия в провинции Латакия, Турция зафиксировала три нарушения в провинциях Даръа и Хомс, передает Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции: Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции: Дераа — два, Хомс – один», — говорится в информационном бюллетене ведомства.

Уточняется, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Медицинская помощь за последние 24 часа была оказана 182 людям. Кроме того, за это время к соглашению о прекращении боевых действий присоединился населенный пункт Хмера в провинции Алеппо. Таким образом, количество населенных пунктов в Сирии, где действует режим прекращения огня, достигло 2500.

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