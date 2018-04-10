Китай создаст базу военного флота на тихоокеанском атолле — СМИ

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Сидней, 10 апреля. Австралийские СМИ сообщили о планах Китая обозначить свое военное присутствие в Тихом океане, создав военную базу на территории карликового островного государства Вануату.

Небогатая республика Вануату расположена к северу от Новой Зеландии и является частью Меланезии. В прошлом острова Вануату были известны, как Новые Гебриды.

Как сообщает RT, в настоящее время уже начались консультации между властями Китая и Вануату по поводу создания военной базы. Официального предложения о создании военной базы Пекин пока что не выдвигал, однако обсуждения уже прошли в Вашингтоне и Канберре.

В случае, если Китай создаст зарубежную военную базу в Тихом океане — на расстоянии менее 2000 км от Австралии — стратегический баланс в Тихом океане может измениться, что создает угрозу конфронтации между Китаем и США. Ранее Китай обзавелся зарубежной военной базой в Джибути, на восточном побережье Африки.

Отметим, «Газета.ru» писала ранее о серьезной конфронтацией между Китаем и США по поводу принадлежности Парасельских островов, известных как Сиша.

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