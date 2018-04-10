«Кто-то в Вашингтоне очень испугался»: посольство РФ в США ответило на призыв проигнорировать ЧМ-2018

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Москва, 10 апреля. Болельщики из США станут самой многочисленной группой зарубежных фанатов на ЧМ-2018, заявили в российском посольстве, прокомментировав статью The Guardian, в которой американским болельщикам рекомендовали воздержаться от поездки в РФ.

«Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета», — говорится в сообщении.

Как сообщает Infox.ru, СМИ со ссылкой на представителя Вашингтона призвали американских болельщиков «подумать дважды», прежде чем ехать на мундиаль. В Белом доме добавили, что в связи с дипломатическим кризисом между РФ и странами Запада есть угрода для консульских служб.

Источник The Guirdian добавил, что любое крупное спортивное мероприятие потенциально является мишенью для осуществления террористических актов, пишет Ura.ru. В российском посольстве отмечают, что несмотря на «массированную русофобскую кампанию», американцы хотят увидеть своими глазами, что же на самом деле происходит в РФ, передает «360».

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