СМИ узнали о механизме помощи попавшим под санкции бизнесменам и компаниям из РФ

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Москва, 10 апреля. Власти Российской Федерации рассматривают проект формирования двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке — для поддержки попавших под санкции предпринимателей.

По данным газеты «Ведомости», проект, созданный министерством экономического развития, в настоящее время согласуется с компетентными ведомствами. Ожидается, что законопроект примут в весеннюю сессию. В правительстве Калининградской области изданию подтвердили, что такая инициатива обсуждается.

Как отметил один из чиновников, идея возникла достаточно давно, но о ней вспомнили с ужесточением американских санкций.

Отмечается, что предприниматели, планирующие вернуть деньги в Россию, смогут сделать это безболезненно и без выплаты налогов, поскольку законопроект позволяет перенести зарубежные структуры из других государств, в том числе офшоров, с сохранением правовой формы.

Фирмы смогут оперативно и в полной мере перевести капитал в Россию без выплаты налогов с иностранных доходов, подтвердил представитель экономического ведомства РФ. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании.

Данный статус дает право зарегистрировать фирму в течение 24 часов, а часть сведений не рассекречивать, например, об участниках и менеджменте.

Также законопроект вводит мягкие правила для акционерных договоров и сделок по отчуждению денежных активов, возможность деления долей участия на классы. Однако налоги с резидентов зон будут получать лишь от доходов, полученных на территории России.

Напомним, в конце минувшей недели Минфин США расширил антироссийские санкции против 17 высокопоставленных чиновников и семи бизнесменов.

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