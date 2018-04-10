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Mazda анонсировала премьеру обновленного пикапа BT-50 
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    Mazda анонсировала премьеру обновленного пикапа BT-50 

    10:25  10 Апреля 2018
    78

    Mazda анонсировала премьеру обновленного пикапа BT-50 

    Токио, 10 апреля. Японская компания Mazda представила фотографию обновленного пикапа BT-50.

    Впервые фотография обновленного BT-50 появилась на ресурсах австралийского подразделения компании. Предполагается, что именно там стартуют продажи анонсированной новинки. Как утверждают источники в пресс-службе компании, новая версия пикапа появится у австралийских дилеров уже в мае этого года. Также появились слухи, что этот автомобиль будет доступен только на территории Австралии.

    Как констатируют представители Mazda, это уже второй рестайлинг пикапа. На этот раз он затронет все области, включая силовую часть и оснащение. Пока остается секретом, что станет с двигателем, но существует высокая вероятность того, что новинка получит гибридную установку.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #премьера #пикап #mazda #bt-50 #автстралия #анонс
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