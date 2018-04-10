Mazda анонсировала премьеру обновленного пикапа BT-50 

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Токио, 10 апреля. Японская компания Mazda представила фотографию обновленного пикапа BT-50.

Впервые фотография обновленного BT-50 появилась на ресурсах австралийского подразделения компании. Предполагается, что именно там стартуют продажи анонсированной новинки. Как утверждают источники в пресс-службе компании, новая версия пикапа появится у австралийских дилеров уже в мае этого года. Также появились слухи, что этот автомобиль будет доступен только на территории Австралии.

Как констатируют представители Mazda, это уже второй рестайлинг пикапа. На этот раз он затронет все области, включая силовую часть и оснащение. Пока остается секретом, что станет с двигателем, но существует высокая вероятность того, что новинка получит гибридную установку.

Get more than you bargained for in the new Mazda BT-50 2.2 SLX. Choose between R80 000 trade assistance or from only R4 699 P/M, with a 5-year unlimited KM warranty & a 3-year unlimited KM service plan. https://t.co/ERyKfOp8NX pic.twitter.com/Za9cwup9lj — Mazda South Africa (@Mazda_SA) April 6, 2018

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