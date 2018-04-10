Юлию Скрипаль выписывают из больницы после отравления в Солсбери — СМИ

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Лондон, 10 апреля. Дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлию Скрипаль, предположительно, выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери, передает телеканал Sky News, ссылаясь на источники.

Накануне Юлию Скрипаль должны были выписать из госпиталя в Солсбери, однако эту информацию пока не подтвердили. Предполагается, что 10 апреля медики сделают заявление.

Напомним, что дочь Сергея Скрипаля пострадала от нейро-паралитического вещества, которое, по утверждению Лондона, является газом «Новичок». Британия обвиняет Россию в причастности к инциденту, Москва отрицает все обвинения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает происходящее «игрой на русофобском поле». Тем не менее, российские власти готовы сотрудничать с Лондоном в расследовании дела, однако последний под различными предлогами отказывается передавать материалы.

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