Сирия: Де Мистура не исключил, что «химатака» в Думе может быть провокацией

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Нью-Йорк, 10 апреля. Обострение напряженности в Сирийской Арабской Республике на фоне сообщений о якобы применении «химического оружия» в сирийском городе Дума грозит конфронтацией мировых стран. Об этом во вторник заявил специальный посланник генерального секретаря ООН по САР Стаффан де Мистура во время экстренного заседания Совбеза организации.

Он подчеркнул, что обсуждение инцидента в Сирии «происходят в период возросшей международной напряженности», которая «втягивает международных игроков в опасную ситуацию или потенциальную или действительную конфронтацию», пишет Infox.ru.

Де Мистура призвал участников к сплоченности в поиске ответов на нынешнюю ситуацию и сдержанности. Кроме того, он заявил о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

Спецпосланник отметил, что ситуация в Сирии сегодня «чрезвычайно взрывоопасна», не исключив, что «химическая атака» в сирийской Думе может быть провокацией.

Напомним, ранее официальный Дамаск возложил ответственность за ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на Израиль.

В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет, при этом ПВО ВС Сирии смогли ликвидировать пять из них.

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