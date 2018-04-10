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Сирия сегодня: Трамп готовит военные варианты ответа, два эсминца ВМС США отправлены в сторону САР
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    Сирия сегодня: Трамп готовит военные варианты ответа, два эсминца ВМС США отправлены в сторону САР

    10:23  10 Апреля 2018
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    Сирия сегодня: Трамп готовит военные варианты ответа, два эсминца ВМС США отправлены в сторону САР

    Сирия, 10 апреля. У Соединенных Штатов есть много вариантов ответа на так называемую «химическую атаку» в САР, заявил президент США Дональд Трамп. Два американских эсминца были отправлены к сирийским берегам. Постоянный представитель САР при Организации Объединенных Наций (ООН) прокомментировал удары Израиля. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Военный ответ

    Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на якобы имевшую место «химатаку» в САР.   

    Напомним, что ранее страны Запада обвинили официальный Дамаск в якобы имевшей место химической атаке на город Дума в Восточной Гуте. В свою очередь Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной Сирийской арабской армией (САА). По мнению Министерства иностранных дел РФ, цель подобных «вбросов» — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    Сирия сегодня: Трамп готовит военные варианты ответа, два эсминца ВМС США отправлены в сторону САР

    «У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум», — отметил Дональд Трамп.

    Отправка эсминцев

    Второй эсминец Военно-Морских сил Соединенных Штатов может прибыть в Средиземное море в течение несколько дней. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне.

    «У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», — сообщают СМИ.

    Ранее поступила информация, что эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами «Томагавк» покинул порт на Кипре и направился в сторону САР.

    Сирия сегодня: Трамп готовит военные варианты ответа, два эсминца ВМС США отправлены в сторону САР

    Как ранее сообщала «Газета.ru», Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации сблизились с эсминцем США у сирийских берегов.

    Дамаск осуждает

    Постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари в ходе заседания в Совете Безопасности ООН заявил, что официальный Дамаск самым жестким образом осуждает удары по аэродрому «Тифор» (Т-4), которые были нанесены самолетами ВВС Израиля.

    «Правительство Сирийской Арабской Республики самым жестким образом осуждает израильскую агрессию, произошедшую сегодня утром… Погибли гражданские лица. Этой агрессии не произошло бы, если бы американская администрация не поддерживала таким безоговорочным образом Израиль», — заявил он.

    В свою очередь специальный посланник ООН по САР Стаффан де Мистура призвал все стороны вооруженного конфликта избегать дальней эскалации и конфронтации.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #дональд трамп #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил
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