«Он умный и думающий»: Тулеев оценил врио губернатора Кемеровской области

В закладки

Кемерово, 10 апреля. Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев высоко оценил временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Цивилева, отметив, что разногласий между законодательной и исполнительной властями Кузбасса быть не должно.

«Во-первых, он человек умный и думающий. Во-вторых, он хорошо разбирается в угольной, металлургической, химической отраслях, машиностроении. Это базовые отрасли Кузбасса», — подчеркнул Тулеев, выступая на внеочередной сессии совета депутатов Кемеровской области.

Он также заметил, что передает регион новому губернатору в «прекрасном рабочем состоянии». Тулеев напомнил, что по итогам 2017 года рост налоговых доходов составил 29,9 миллиарда рублей. Это, как отметил экс-глава Кузбасса, говорит о профессионализме, уме и таланте команды, пишет «Газета Кемерова».

«Область передаю в финансово устойчивом положении», — заключил Тулеев.

Напомним, Аман Тулеев занимал должность губернатора Кемеровской области более 20 лет. Он ушел в отставку после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», когда в пожаре погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Ранее стало известно, что Тулеев был избран новым спикером кузбасского парламента.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.