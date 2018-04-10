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МЧС проведет дополнительное обследование места крушения Ан-148
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    МЧС проведет дополнительное обследование места крушения Ан-148

    9:48  10 Апреля 2018
    104

    МЧС проведет дополнительное обследование места крушения Ан-148

    Москва, 10 апреля. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций РФ проведут дополнительное обследование места, где разбился пассажирский лайнер Ан-148 перевозчика «Саратовские авиалинии».

    Отмечается, что в настоящее время к месту авиакатастрофы в Московской области прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России.

    Спасатели продолжили обследование квадрата места крушения воздушного судна. Ожидается, что на место подъедут родственники погибших, а также глава Оренбургской области и руководитель Главного управления МСЧ России по Подмосковью Сергей Полетыкин, который расскажет жителям о том, какие меры принимаются для поиска возможных останков тел и личных вещей жертв, передает ТАСС.

    Напомним, самолет Ан-148 авиационной компании «Саратовские авиалинии» разбился 11 февраля текущего года. Обломки судна, вылетевшего в 15.00 из воздушной гавани «Домодедово» в Орск, были найдены в Раменском районе Московской области.

    Фрагменты самолета разбросало на территории радиусом не менее одного километра. По последним данным, в результате трагедии погибли 65 пассажиров и пять членов экипажа.

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    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #мчс #подмосковье #крушение #авиакатастрофа #саратовские авиалинии
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