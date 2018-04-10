МЧС проведет дополнительное обследование места крушения Ан-148

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Москва, 10 апреля. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций РФ проведут дополнительное обследование места, где разбился пассажирский лайнер Ан-148 перевозчика «Саратовские авиалинии».

Отмечается, что в настоящее время к месту авиакатастрофы в Московской области прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России.

Спасатели продолжили обследование квадрата места крушения воздушного судна. Ожидается, что на место подъедут родственники погибших, а также глава Оренбургской области и руководитель Главного управления МСЧ России по Подмосковью Сергей Полетыкин, который расскажет жителям о том, какие меры принимаются для поиска возможных останков тел и личных вещей жертв, передает ТАСС.

Напомним, самолет Ан-148 авиационной компании «Саратовские авиалинии» разбился 11 февраля текущего года. Обломки судна, вылетевшего в 15.00 из воздушной гавани «Домодедово» в Орск, были найдены в Раменском районе Московской области.

Фрагменты самолета разбросало на территории радиусом не менее одного километра. По последним данным, в результате трагедии погибли 65 пассажиров и пять членов экипажа.

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