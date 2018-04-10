Ученые выяснили, как воспринимаются женщины с тату в современном мире

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Москва, 10 апреля. Ученые провели исследование, чтобы установить, как изменилось мнение общества о людях с татуировками. Отдельное внимание эксперты уделили гендерной принадлежности обладателя тату.

Ученые установили, что отношение к татуированным людям со временем изменилось. Они больше не ассоциируются с преступниками, людьми, готовыми бросить вызов обществу. В современном мире рисунок на теле может оказаться как у бармена, так и у бизнесмена. Как правило, окружающие воспринимают это лояльно и считают частью стиля.

Однако специалисты уделили особое внимание вопросу о том, как окружающие воспринимают женщин с тату. Выяснилось, что общественность более несправедлива к их боди-арту.

Как утверждают специалисты Университета Южной Бретани, их ошибочно считают более активными в интимном плане. Мужчины расположены знакомиться с такими женщинами не потому что считают их привлекательными, а потому что считают их доступными.

При этом мужчины характеризуют женщин с татуировками более сильными и активными. Такого же мнения о них и представительницы слабого пола. При этом женщины более негативно относятся к рисунками и надписям на теле других представительниц прекрасной половины человечества, пишет Planet Today.

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