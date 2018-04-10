Сирия: военная полиция РФ прибыла в Думу для расследования «химатаки»

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Дамаск, 10 апреля. Российские военные специалисты в сопровождении военной полиции прибыли в город Дума в Восточной Гуте для того, чтобы провести расследование на месте предполагаемой химической атаки, ответственность за которую на Западе возложили на сирийскую армию.

Как сообщает Muraselon, российские специалисты проверили место химатаки, и не смогли найти следов, которые бы указывали на ее последствия.

Напомним, ранее группы гражданской обороны сирийской оппозиции — «Белые каски» — и поддержавшие их представители западных стран обвинили правительство Сирии в использовании бомбы с хлором в Думе. Никаких доказательств химической атаки представлено не было, однако данный прецедент стал поводом для увеличения давления на Сирию и Россию со стороны Запада.

Как сообщало агентство Ura.ru, постпред РФ в ООН Василий Небензя подчеркнул, что США ожидают «самые серьезные последствия» в случае нападения на Сирию под предлогом пресечения «применения химоружия».

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