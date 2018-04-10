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Сирия: военная полиция РФ прибыла в Думу для расследования «химатаки»
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    Сирия: военная полиция РФ прибыла в Думу для расследования «химатаки»

    9:47  10 Апреля 2018
    697

    Сирия: военная полиция РФ прибыла в Думу для расследования «химатаки»

    Дамаск, 10 апреля. Российские военные специалисты в сопровождении военной полиции прибыли в город Дума в Восточной Гуте для того, чтобы провести расследование на месте предполагаемой химической атаки, ответственность за которую на Западе возложили на сирийскую армию.

    Как сообщает Muraselon, российские специалисты проверили место химатаки, и не смогли найти следов, которые бы указывали на ее последствия.

    Напомним, ранее группы гражданской обороны сирийской оппозиции — «Белые каски» — и поддержавшие их представители западных стран обвинили правительство Сирии в использовании бомбы с хлором в Думе. Никаких доказательств химической атаки представлено не было, однако данный прецедент стал поводом для увеличения давления на Сирию и Россию со стороны Запада.

    Как сообщало агентство Ura.ru, постпред РФ в ООН Василий Небензя подчеркнул, что США ожидают «самые серьезные последствия» в случае нападения на Сирию под предлогом пресечения «применения химоружия».

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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