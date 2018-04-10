Наше хладнокровие пугает Запад: эксперт об отправке ракетного эсминца ВМС США к берегам Сирии

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Ракетный эсминец ВМС Соединенных Штатов направился к побережью Сирийской Арабской Республики (САР). Это произошло после совещания в Белом доме, которое было посвящено сообщениям о якобы химической атаке в городе Дума. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По информации американских СМИ, президент США Дональд Трамп провел совещание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, на котором обсуждалась возможность применения силы в отношении официального Дамаска. Вашингтон считает, что сирийские власти якобы применили химоружие, хотя никаких доказательств этого предоставлено не было.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации сблизились с эсминцем США у сирийских берегов.

Будет ли война

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что действия могут быть разные, но вывод один: Запад продолжает нас «кошмарить». Причем так, как ранее никогда не было. Если вспомнить даже годы холодной войны, то такого нажима не было. Был Карибский кризис, когда чуть не дошли до ядерной войны. Но это был просто отдельный инцидент. Был бойкот Олимпиады-1980 со стороны западных государств, но это была отдельная разовая акция. Была провокация со сбитым южнокрейским «Боингом», но это была отдельная кампания.

«Посмотрите же, что происходит сегодня. Недопуск на Олимпиаду (чего и представить нельзя было раньше), полная дисквалификация наших легкоатлетов, скандал со Скрипалем, санкции, обострение в Сирии. Все это происходит одновременно. И буквально каждый новый день приносит очередную новость про то, как Запад усиливает давление на Россию. Эксперты уже гадают, будет ли война. Сложно давать прогноз на тему, будет ли уничтожено человечество. Просто даже не хочется поднимать такую тему. Но ситуация серьезная. И если мы обратим внимание, то это касается не только России. Не стоит думать, что свет клином на планете сошелся на нашей стране. Это далеко не так. К примеру, с каждым днем усиливается давление на Китай», — пояснил Андрей Иванов.

Вот сейчас, заметил эксперт, постоянно приходят сообщения, что Пекин и Вашингтон утвердили новый список мер в начавшейся торговой войне. Вот к спорным островам в Южно-Китайском море США направили три авианосные группы, начинают невиданные ранее военные учения. В ответ КНР послала более 40 своих кораблей и тоже начинает беспрецедентные учения.

«Одновременно появляются договоренности и коалиции, которые раньше просто невозможно было представить. Лидеры России, Турции и Ирана ведут переговоры, смогли преодолеть многие прошлые разногласия. Обстановка в мире накаляется. С одной стороны мы видим агонию прежнего мироустройства, попытку теряющих гегемонию Штатов сохранить могущество с помощью силы и принуждения. С другой стороны, вызревает новый глобальный проект, основанный на сотрудничестве и взаимоуважении. Между двух этих полюсов возникает большой конфликтный потенциал», — добавил Андрей Иванов.

Если говорить конкретно про отправку военных судов США к берегам Сирии, то, по словам эксперта, это всего лишь одно из многих и многих проявлений давления на Россию. Само по себе это действие мало что значит.

«Корабли США даже в Черное море постоянно заходят, так сказать, для демонстрации. Да и наши суда ходят в походы, а самолеты часто летают у границ НАТО, создавая в альянсе нервозность. По большому счету, ничего странного не происходит. Но важен именно контекст. В США и ЕС явно вознамерились раскрутить провокацию с якобы примененным химоружием в Думе. И то, как это делается, говорит нам о явной злонамеренности Запада. Во-первых, Россия неоднократно предупреждала, что такие провокации будут. Причем с трибуны ООН. Казалось бы, когда замысел раскрыт, провокацию отменяют. Но нет же, теперь не оглядываются ни на какие нормы приличия. Во-вторых, такое ощущение, что истерика с Восточной Гутой идет по тому же сценарию, что и история со Скрипалем. Не важна истина, никого не интересует судьба людей, важен только сам скандал. Сама по себе истерика стала представлять самоценность. Не важен даже повод теперь», — рассказал Андрей Иванов.

Эксперт обратил внимание, что провокаций с химоружием в Сирии было очень много. Всякий раз они разоблачались. И тем не менее никого это не смущает. На Западе даже ничего нового придумать не хотят, хотя бы ради приличия. Но теперь решили взяться за повод всерьез.

«Почему я и привожу аналогию со Скрипалем. Нужен самый незначительный выдуманный повод, чтобы вызвать лавину ненависти, закрутить маховик эскалации с бешенной скоростью. Главный вопрос, что делать России в этой ситуации? На мой взгляд, быть готовым отвечать на любые вызовы. И пока у нас получается. Мы демонстрируем решительность в отстаивании своих интересов и защите партнеров. То же делает и Китай. И вот Запад пока не переходит грань. Казалось бы, наша позиция вялая. Но это не так. Мы не сглаживаем противоречия, не пытаемся более достучаться со своими доводами до западных политиков. Но мы проявляем спокойствие и выдержку, что в нынешней ситуации дорогого стоит. И Запад это пугает, надо признать. Это как собака кусает только тех, кто ее боится. А если элементарно не боятся — собака никогда не укусит. И как бы грозно не рычали на нас, наше хладнокровие пугает Запад еще больше. Все-таки там понимают, что бесконечно нельзя нагнетать обстановку на планете и при этом сохранять свою сытую благополучную жизнь», — резюмировал Андрей Иванов.

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