Сирия: Кедми объяснил, зачем РФ «засветила» израильские самолеты после удара по авиабазе в Хомсе

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Москва, 10 апреля. Военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми объяснил, зачем Россия приняла решение «засветить» израильские самолеты после удара по сирийской авиабазе Т-4 в Хомсе.

В эфире радиостанции «Решет бет» Кедми напомнил, что в подобных ситуациях Россия обычно не распространяет боевую информацию. Однако в данном случае, по мнению эксперта, такой подход мог привести к серьезным последствиям.

Как отметил Кедми, сообщив о том, что атака была совершена израильскими самолетами, РФ дала ясно понять, что в том случае, если ракетный удар по сирийским объектам нанесут США, российская сторона не только собьет воздушные цели, но и ответит своим ракетным залпом, пишет «ПолитЭксперт». Таким образом, Минобороны РФ разрядило обстановку, считает Кедми: после атаки на сирийскую авиабазу мировое сообщество замерло в ожидании ответа РФ.

Эксперт добавил, что в настоящее время российские системы контролируют фактически все воздушное пространство Сирии и могут определить любую цель в потенциальных зонах для удара. Он напомнил, что самолеты РФ снабжены так называемыми «отпечатками», которые легко вычисляют системы РЛС. Кедми подчеркнул, что, благодаря этому, российская сторона обладает всей информацией по поводу инцидента в Хомсе.

Напомним, как сообщало Минобороны РФ, в ночь на 9 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс. Израильской стороной было выпущено восемь ракет, пять из них сбили российские системы ПВО. Российские советники во время атаки не пострадали. После инцидента распространились сообщения о том, что атака могла быть совершена США. Минобороны РФ данную информацию опровергло.

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