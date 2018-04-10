Сирия: встреча освобожденных заложников террористов в Дамаске попала на видео

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Дамаск, 10 апреля. Встреча группы заложников, которые были освобождены в рамках соглашения с террористами, удерживающими город Дума в сирийской Восточной Гуте, попала на видео. Родственники не в силах скрыть свои эмоции при виде людей, которых они потеряли несколько лет назад.

Заложники, которые были арестованы террористами «Джейш аль-Ислам» под различными предлогами, провели в заключении пять лет — они были гарантией того, что местные жители не станут бунтовать против власти террористов.

Освобожденных людей в понедельник вывели из Восточной Гуты через гуманитарный коридор Аль-Вафидин и доставили в спортивный комплекс «Аль-Файя» в Дамаске, где они встретились со своими родственниками.

Напомним, в рамках соглашения с боевиками «Джейш аль-Ислам» продолжается вывод мирных жителей, а также боевиков и членов их семей из города Дума — последнего анклава террористов на территории Восточной Гуты.

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