Дискредитировал Украину: Пушков отреагировал на призывы Порошенко по «Северному потоку — 2»

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Москва, 10 апреля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике России Алексей Пушков отреагировал на призывы украинского главы Петра Порошенко увеличить в три раза транзит газа через Украину.

Российский сенатор подчеркнул в своем микроблоге социальной сети Twitter, что Порошенко настолько дискредитировал Украину как транзитную страну, что немецкие власти не хотят зависеть от ее непредсказуемости и конфликтности.

Порошенко так дискредитировал Украину как транзитную страну, что и в Берлине уже не хотят зависеть от ее непредсказуемости и конфликтности. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 9, 2018

Напомним, ранее Порошенко призвал немецких политиков и предпринимателей «хорошо подумать» и изменить свое отношение к строительству газового провода «Северный поток — 2». По словам украинского главы, строящийся газопровод «Северный поток — 2» якобы «не имеет под собой экономического обоснования».

Ранее Порошенко призвал французские власти препятствовать строительству «Северного потока — 2».

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