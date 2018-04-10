Евросоюз отреагировал на введение новых санкций США в отношении России

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Брюссель, 10 апреля. Европейский союз (ЕС) принял к сведению решение Соединенных Штатов относительно санкций в отношении России. Представитель ЕС отметил, что любой вопрос по санкциям разрешает каждая из сторон.

Он добавил, что Брюссель проводил доскональные консультации с Вашингтоном касательно ограничений в отношении Российской Федерации.

«Для Совета решения по возможным санкциям должны приниматься единогласно», — передает слова представителя Евросоюза РИА Новости.

Напомним, ранее в российском правительстве заявили, что обсуждают меры поддержки для бизнесменов, которые оказались в списке министерства финансов США. Пока методы помощи не определены, впрочем, как и ориентировочный срок обсуждения.

Список с ограничениями американское финансовое ведомство уточнило на прошлой неделе. В перечень попали крупные бизнесмены, главы государственных корпораций и высокопоставленные чиновники.

В том числе в список включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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