Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Евросоюз отреагировал на введение новых санкций США в отношении России
Общество
Воспитанники детских домов Приморья покажут таланты на гала-концерте во Владивостоке
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Евросоюз отреагировал на введение новых санкций США в отношении России

    8:59  10 Апреля 2018
    137

    Евросоюз отреагировал на введение новых санкций США в отношении России

    Брюссель, 10 апреля. Европейский союз (ЕС) принял к сведению решение Соединенных Штатов относительно санкций в отношении России. Представитель ЕС отметил, что любой вопрос по санкциям разрешает каждая из сторон.

    Он добавил, что Брюссель проводил доскональные консультации с Вашингтоном касательно ограничений в отношении Российской Федерации.

    «Для Совета решения по возможным санкциям должны приниматься единогласно», — передает слова представителя Евросоюза РИА Новости.

    Напомним, ранее в российском правительстве заявили, что обсуждают меры поддержки для бизнесменов, которые оказались в списке министерства финансов США. Пока методы помощи не определены, впрочем, как и ориентировочный срок обсуждения.

    Евросоюз отреагировал на введение новых санкций США в отношении России

    Список с ограничениями американское финансовое ведомство уточнило на прошлой неделе. В перечень попали крупные бизнесмены, главы государственных корпораций и высокопоставленные чиновники.

    В том числе в список включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #сша #евросоюз #ес #брюссель
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Тулеев стал спикером кузбасского парламента

      8:31 10 Апреля 2018 71
      Читать
      8:09
      Сегодня

      Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме
      8:06
      Сегодня

      Второй эсминец США прибудет к берегам Сирии через несколько дней — СМИ
      7:09
      Сегодня

      Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник
      2:25
      Сегодня

      Небензя: Проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»
      23:16
      Вчера

      Ситуация вокруг химатаки в Думе напоминает произошедшее в Хан-Шейхуне — Небензя

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 8317

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1176

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      22113

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      1034

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4405
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули Думу за сутки

      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули Думу за сутки

      8:45   10 Апреля 2018
      424
      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      4:22   10 Апреля 2018
      5003
      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      2:47   10 Апреля 2018
      963
      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      0:55   10 Апреля 2018
      2850