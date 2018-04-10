Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей покинули Думу за сутки

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Москва, 10 апреля. За минувшие сутки сирийскую Думу в Восточной Гуте покинули более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей, сообщает во вторник Минобороны РФ.

Уточняется, что они были перевезены на 70 автобусах на север провинции Алеппо по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин».

Всего за сутки из Думы были вывезены 3 627 боевиков и их родственников, таким образом, с начала введения гуманитарных пауз при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон Восточную Гуту покинули 161 207 человек.

На протяжении всего маршрута автобусы с боевиками в целях обеспечения безопасности сопровождают сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон, а также представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

В Минобороны РФ напомнили, что наблюдать за вывозом боевиков из Думы в режиме реального времени можно на сайте ведомства. В настоящее время боевые действия в городе прекращены, обстановка стабилизируется.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», первые автобусы с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей были выведены накануне.

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