Путину покажут новейшие разработки ученых из Курчатовского института

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Москва, 10 апреля. Во вторник президент России Владимир Путин посетит Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», где ему покажут новейшие разработки. 12 апреля институту исполняется 75 лет с момента его основания в 1943 году.

В ходе посещения в преддверии юбилея ученые представят президенту новейшие научные разработки Курчатовского института. Кроме того, Путин примет участие в предстоящем совместном заседании президиума Российской академии наук и Ученого совета института.

«Президент ознакомится с последними научными разработками, а также примет участие в совместном заседании президиума Российской академии наук и Ученого совета НИЦ «Курчатовский институт», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, Курчатовский институт длительное время оставался одним из ведущих советских и российских исследовательских центров в области ядерной энергетики. Научные направления, которые зарождались в институте, в дальнейшем во многих случаях давали начало отдельным исследовательским центрам: таким, как Объединенный центр ядерных исследований в Дубне, Институт атомных реакторов или Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.

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