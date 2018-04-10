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Путину покажут новейшие разработки ученых из Курчатовского института
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    Путину покажут новейшие разработки ученых из Курчатовского института

    8:57  10 Апреля 2018
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    Путину покажут новейшие разработки ученых из Курчатовского института

    Москва, 10 апреля. Во вторник президент России Владимир Путин посетит Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», где ему покажут новейшие разработки. 12 апреля институту исполняется 75 лет с момента его основания в 1943 году.

    В ходе посещения в преддверии юбилея ученые представят президенту новейшие научные разработки Курчатовского института. Кроме того, Путин примет участие в предстоящем совместном заседании президиума Российской академии наук и Ученого совета института. 

    «Президент ознакомится с последними научными разработками, а также примет участие в совместном заседании президиума Российской академии наук и Ученого совета НИЦ «Курчатовский институт», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

    Напомним, Курчатовский институт длительное время оставался одним из ведущих советских и российских исследовательских центров в области ядерной энергетики. Научные направления, которые зарождались в институте, в дальнейшем во многих случаях давали начало отдельным исследовательским центрам: таким, как Объединенный центр ядерных исследований в Дубне, Институт атомных реакторов или Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.

    Путину покажут новейшие разработки ученых из Курчатовского института

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин
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