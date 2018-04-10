Победа над любым противником: в США обеспокоены ростом военного потенциала РФ и КНР

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Вашингтон, 10 апреля. «Стратегические противники США» КНР и РФ молниеносно наращивают свой военный потенциал и сокращают отставание от Америки. Об этом заявил министр армии США Марк Эспер.

По словам американского министра, благодаря растущему военному бюджету армия США сможет и в будущем «справляться с угрозами, включая Россию и Китай», пишет издание The Daily Signal.

Он считает, что будущее, которое стоит перед Вашингтоном, становится все более туманным.

«Будущее, которое стоит перед нами, становится все более неясным. Китай и Россия, которые были распознаны в качестве наших стратегических конкурентов в рамках нынешней эры великой конкуренции, проводят модернизацию», — заявил Эспер.

Он также считает, что США необходимо ждать, что их «враги», в том числе речь идет о РФ и Китае, будут быстро увеличивать арсеналы вооружений и технических средств, а «сам характер войны» будет меняться.

Однако Эспер уверен, что в будущем США смогут дать отпор любому противнику, поскольку в ближайшие 10 лет наземные силы Америки будут развертываться.

«К 2028 году сухопутные силы США будут готовы развертываться, бороться и одерживать полную победу над любым противником, в любое время, и в любом месте…», — сообщил он.

Стоит отметить, что сами специалисты аналитического центра Heritage Foundation, где выступал Эспер, оценивают преимущество США в военном потенциале как «минимальное».

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