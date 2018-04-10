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Тулеев стал спикером кузбасского парламента
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    Тулеев стал спикером кузбасского парламента

    8:31  10 Апреля 2018
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    Тулеев стал спикером кузбасского парламента

    Кемерово, 10 апреля. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал спикером регионального парламента. Во вторник на данную должность его избрал Совет народных депутатов Кемеровской области. За Тулеева проголосовало подавляющее большинство депутатов.

    «В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них «за» 38, один «против», — приводит РИА Новости слова депутата Валентины Иванченко, зачитавшей протокол.

    Ранее председатель парламента Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы на данный пост смог выдвинуться Тулеев, которому после отставки был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте.

    Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет. В отставку он подал после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    Напомним, как сообщала газета «Известия», несмотря на отставку, за Тулеевым, по словам полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, было сохранено звание народного губернатора.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #кузбасс #кемерово #парламент #тулеев #спикер
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