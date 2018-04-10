Тулеев стал спикером кузбасского парламента

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Кемерово, 10 апреля. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал спикером регионального парламента. Во вторник на данную должность его избрал Совет народных депутатов Кемеровской области. За Тулеева проголосовало подавляющее большинство депутатов.

«В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них «за» 38, один «против», — приводит РИА Новости слова депутата Валентины Иванченко, зачитавшей протокол.

Ранее председатель парламента Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы на данный пост смог выдвинуться Тулеев, которому после отставки был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет. В отставку он подал после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Напомним, как сообщала газета «Известия», несмотря на отставку, за Тулеевым, по словам полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, было сохранено звание народного губернатора.

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