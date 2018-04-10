Власти Волоколамска уточнили сроки исчезновения запаха со свалки «Ядрово». ФАН-ТВ

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В настоящее время результаты исследований таковы: воздух в Волоколамске находится в норме, а превышений параметров содержания вредных веществ не обнаружено.

При этом министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган уточнил сроки решения проблем, связанных с испарениями на свалке «Ядрово».

«Мы четко движемся по графику. 13-ого числа крайний срок, когда будет прекращен завоз мусора на старое тело полигона. Начнется дегазация. Компания, которая занимается этим, уже приступила к подготовке дегазации и завезла все необходимые материалы. Все начнется четко по графику. Мы планируем, что через месяц, максимум полтора, проблема запаха в Волоколамске полностью завершится. Далее развитие этой территории, полигона, будет проходить следующим образом: первое, это новая карта, которая начнет работать, она уже построена по современным методикам; второй момент — что очень важно — начнется строиться завод по обезвреживанию органики, по плану он начнется строиться в ближайшие две недели. То есть они добирают технологии, мы отмечаем по дорожной карте, они начинают строиться. Время, которое закладывается на это, максимум полгода. Через полгода на данном полигоне органика захораниваться вообще не будет, а значит, выделение каких-то неприятных запахов просто прекратится», — пообещал чиновник.

На полигоне «Ядрово» продолжается откачка фильтрата во временный резервуар. Ранее оператор полигона «Ядрово» Максим Конопко заявлял, что вода из-под фильтрата будет лишена признаков токсичности, в ней даже смогут жить рыбы.

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