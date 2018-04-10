Главы МИД РФ и КНДР обсудят ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние отношения

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Москва, 10 апреля. Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с главой МИД КНДР Ли Ен Хо, который прибыл в российскую столицу с трехдневным визитом.

Северокорейский министр прибыл в Москву в минувший понедельник и уже был принят секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

По информации российского ведомства, на грядущей встрече главы МИД двух государств обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе речь пойдет о ситуации вокруг Корейского полуострова, перспективе создания новой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ситуации на Ближнем Востоке. Также Лавров и его северокорейский коллега обсудят двусторонние вопросы.

В министерстве иностранных дел Российской Федерации подчеркнули, что Москву и Пхеньян «связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного взаимодействия».

«Россия неизменно стремится поддерживать и развивать дружественные, добрососедские отношения с КНДР», — добавили в дипломатическом ведомстве страны.

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