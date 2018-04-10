Рынок акций в России обвалился из-за новых санкций США

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Москва, 10 апреля. Новые прицельные санкции со стороны Соединенных Штатов, объектами которых, среди прочих, стали компании «Русал», En+, а также российский Сбербанк, привели к существенном обвалу котировок на российских биржах — волна, вызванная падением акций компаний Олега Дерипаски, затронула и другие акции.

Индекс Московской биржи к закрытию снизился более чем на 8,3%, а индекс РТС при закрытии упал более чем на 11,4%. Компания «Русал» была из-за резкого падения стоимости своих ценных бумаг вынуждена предупредить через Гонконгскую фондовую биржу о возможности технического дефолта по ряду кредитных обязательств, отмечает «Инфореактор».

Параллельно вверх скакнули курсы доллара и евро по отношению к рублю — несмотря на рост нефтяных котировок курс доллара достиг 60,65 рублей, а евро — 74,70 рублей.

Ранее в Кремле заявили о том, что Россия готовит ответ на новые санкции США — «ситуация анализируется». Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать список ответных мер, а также мер поддержки попавших под удар российских предприятий.

Как отмечали ранее эксперты, поток санкций со стороны США и Евросоюза помог рублю: так, из-за санкций увеличилась доля расчетов в национальных валютах в пределах ЕАЭС. При этом санкции могут оказать положительное влияние на оздоровление и национализацию экономики, заложенные в планах Кремля — они показали российским бизнесменам, что в России их деньгам безопаснее, чем на Западе.

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