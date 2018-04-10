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Си Цзиньпин назвал четыре важнейших принципа развития Китая в новую эру
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    Си Цзиньпин назвал четыре важнейших принципа развития Китая в новую эру

    8:13  10 Апреля 2018
    544

    Си Цзиньпин назвал четыре важнейших принципа развития Китая в новую эру

    Пекин, 10 апреля. Последовательные реформы, активные меры по стимулированию развития, усиление открытости и оказание содействия всему миру станут важнейшими принципами новой эры социализма в Китае, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Такие принципы дальнейшего развития Китая он назвал во вторник в ходе церемонии открытия ключевой части Азиатского экономического форума в Боао.

    «Мы продолжим улучшать ситуацию в нашей стране путем реформ и преобразований, предпримем решительные шаги в области инноваций и развития, расширим рамки открытости и кооперации», — отметил Си Цзиньпин.

    Си Цзиньпин назвал четыре важнейших принципа развития Китая в новую эру

    Он также добавил, что КНР намерена продолжать активное сотрудничество со странами всего мира, внося вклад в развитие всего человечества. Си Цзиньпин подчеркнул, что глобализация является трендом современности, и изменить это невозможно.

    Напомним, Азиатский экономический форум проводится на территории провинции Хайнань с 2001 года. В этом году форум проходит с 8 по 11 апреля, в нем участвуют более двух тысяч человек, представляющих 63 страны мира.

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», Си Цзиньпин заявил о расширении доступа иностранного капитала в Китай.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #си цзиньпин #китай #аэф
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