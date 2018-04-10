Си Цзиньпин назвал четыре важнейших принципа развития Китая в новую эру

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Пекин, 10 апреля. Последовательные реформы, активные меры по стимулированию развития, усиление открытости и оказание содействия всему миру станут важнейшими принципами новой эры социализма в Китае, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Такие принципы дальнейшего развития Китая он назвал во вторник в ходе церемонии открытия ключевой части Азиатского экономического форума в Боао.

«Мы продолжим улучшать ситуацию в нашей стране путем реформ и преобразований, предпримем решительные шаги в области инноваций и развития, расширим рамки открытости и кооперации», — отметил Си Цзиньпин.

Он также добавил, что КНР намерена продолжать активное сотрудничество со странами всего мира, внося вклад в развитие всего человечества. Си Цзиньпин подчеркнул, что глобализация является трендом современности, и изменить это невозможно.

Напомним, Азиатский экономический форум проводится на территории провинции Хайнань с 2001 года. В этом году форум проходит с 8 по 11 апреля, в нем участвуют более двух тысяч человек, представляющих 63 страны мира.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Си Цзиньпин заявил о расширении доступа иностранного капитала в Китай.

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