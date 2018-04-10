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10 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Постпред РФ в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу
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    10 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Постпред РФ в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу

    Постпред России в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу уже во вторник. В Дамаск прибыла последняя группа пленников из города Дума. Путин обсудил с Меркель пути решения украинского кризиса.
    8:49 10 Апреля 2018
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    Постпред России в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу уже во вторник

    10 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Постпред РФ в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу

    Постпред России в ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета безопасности по ситуации в Сирии. Он предложил экспертам Организации по запрещению химического оружия уже в этот вторник направиться в Дамаск. Целью посещения является расследование инцидента в Думе, откуда поступили сообщения о якобы проведенной там правительственными войсками химической атаке. Небензя пообещал, что сирийские власти и российские военные создадут все условия для выезда и работы на месте предполагаемого инцидента. Эту идею уже поддержал британский представитель, назвав ее достойной реализации.

    В Дамаск прибыла последняя группа пленников из города Дума

    10 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Постпред РФ в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу

    Между тем, последняя группа мирных жителей, плененных боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума в Восточной Гуте прибыла в Дамаск. Сообщается, что примерно 100 пленных, отпущенных террористами, были вывезены из пригорода на автобусах и уже находятся на столичном стадионе «Фейха», где их встретили родные, близкие и простые граждане. Начальник российского Центра по примирению сторон Юрий Евтушенко добавил, что с 8 апреля начал действовать гуманитарный коридор, которым успели воспользоваться более 3 тысяч боевиков. Военные действия в Думе благодаря усилиям переговорщиков Центра не ведутся уже двое суток.

    Цукерберг извинился перед конгрессом за слив личных данных пользователей Facebook

    10 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Постпред РФ в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу

    Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг, выступая в конгрессе США, извинился за массовый слив личных данных пользователей. Предприниматель также выразил сожаление о том, что не смог помешать «российскому вмешательству» в американские выборы, хотя само вмешательство так и не было доказано за год проведения расследования. Ранее сообщалось, что администрация Facebook случайно передала компании Cambridge Analytica личные данные 83 миллионов пользователей по всему миру. Данная организация занимается аналитикой для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

    Путин обсудил с Меркель пути решения украинского кризиса

    10 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Постпред РФ в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они договорились продолжить совместную работу по урегулированию украинского кризиса в нормандском формате. В ходе беседы мировых лидеров также была затронута тема, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ на Украине. Обе стороны сошлись на необходимости продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена военнопленными по принципу «всех на всех». Во время звонка Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Сирии и еще раз подтвердили свои позиции касательно взаимовыгодного проекта строительства газопровода «Северный поток-2».
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