10 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Постпред РФ в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу

Постпред России в ООН предложил экспертам ОЗХО прибыть в Думу уже во вторник Постпред России в ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета безопасности по ситуации в Сирии. Он предложил экспертам Организации по запрещению химического оружия уже в этот вторник направиться в Дамаск. Целью посещения является расследование инцидента в Думе, откуда поступили сообщения о якобы проведенной там правительственными войсками химической атаке. Небензя пообещал, что сирийские власти и российские военные создадут все условия для выезда и работы на месте предполагаемого инцидента. Эту идею уже поддержал британский представитель, назвав ее достойной реализации.

В Дамаск прибыла последняя группа пленников из города Дума Между тем, последняя группа мирных жителей, плененных боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума в Восточной Гуте прибыла в Дамаск. Сообщается, что примерно 100 пленных, отпущенных террористами, были вывезены из пригорода на автобусах и уже находятся на столичном стадионе «Фейха», где их встретили родные, близкие и простые граждане. Начальник российского Центра по примирению сторон Юрий Евтушенко добавил, что с 8 апреля начал действовать гуманитарный коридор, которым успели воспользоваться более 3 тысяч боевиков. Военные действия в Думе благодаря усилиям переговорщиков Центра не ведутся уже двое суток.

Цукерберг извинился перед конгрессом за слив личных данных пользователей Facebook Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг, выступая в конгрессе США, извинился за массовый слив личных данных пользователей. Предприниматель также выразил сожаление о том, что не смог помешать «российскому вмешательству» в американские выборы, хотя само вмешательство так и не было доказано за год проведения расследования. Ранее сообщалось, что администрация Facebook случайно передала компании Cambridge Analytica личные данные 83 миллионов пользователей по всему миру. Данная организация занимается аналитикой для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.