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Политика
Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме
Политика
Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме
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    Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме

    8:09  10 Апреля 2018
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    Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме

    Москва, 10 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев во вторник в рамках рабочей встречи обсудят подготовку к отчету правительства в Государственной думе. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

    «Подготовка к отчету правительства в Госдуме (будет обсуждаться — Прим.ред.)», — передает слова Пескова РИА Новости.

    Отмечается, что выступление главы кабинета министров в нижней палате парламента с ежегодным отчетом о работе правительства запланировано на среду, 11 апреля.

    Премьер-министр РФ ранее уже предупредил депутатов о том, что грядущий отчет не будет коротким, поскольку он расскажет не только о работе кабинета министров за 2017 год, но и «на протяжении шести лет — общего периода полномочий правительства».

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #кабмин #медведев #правительство рф
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