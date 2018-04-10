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У нас одна кандидатура: Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса
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    У нас одна кандидатура: Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса

    7:54  10 Апреля 2018
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    У нас одна кандидатура: Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса

    Кемерово, 10 апреля. Совет народных депутатов Кузбасса в ходе внеочередной сессии во вторник выдвинул экс-главу региона Амана Тулеева кандидатом на должность председателя регионального парламента.

    Как отметил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Апарин, Тулеева предложили избрать на пост председателя Совета народных депутатов, передает РИА Новости.

    «У нас одна кандидатура», — подчеркнул он.

    С осени 2016 года данный пост занимал Алексей Синицын, который накануне подал заявление о досрочном сложении полномочий в пользу Амана Тулеева.

    Руководивший Кемеровской областью в течение 20 лет Тулеев подал в отставку после страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.

    Поздне Тулеев получил вакантный мандат депутата областного совета, а инициативная группа депутатов Государственной думы от Кемеровской области обратилась к временно исполняющему обязанности региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность председателя областного совета депутатов.

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    Автор: Дана Балан
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    #кузбасс #кемерово #тулеев
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