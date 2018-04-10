Второй эсминец США прибудет к берегам Сирии через несколько дней — СМИ

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Нью-Йорк, 10 апреля. Второй ракетный эсминец военного флота США может прибыть к берегам Сирии уже через несколько дней. Об этом сообщили американской Wall Street Journal чиновники Пентагона.

Представители американского военного ведомства назвали корабли, которые направятся к берегам Сирии — это эсминцы USS Donald Cook и USS Porter — оба они относятся к классу «Арли Берк» и способны нести на борту значительное количество крылатых ракет «Томагавк».

«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии… Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», — отмечает издание.

Поводом для перемещения боевых судов ВМС США стала якобы имевшая место атака с использованием химического оружия в сирийском городе Дума, который продолжают удерживать силы вооруженной сирийской оппозиции. Представители стран Запада, не приводя доказательств, возложили ответственность за химическую атаку на правительство в Дамаске, что стало поводом для Белого дома говорить о «решительных действиях» в отношении Сирии.

Ранее «Газета.ru» писала о том, что после совещания Совета национальной безопасности США с участием президента Трампа к берегам Сирии был направлен ракетный эсминец ВМС США.

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