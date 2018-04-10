Осужденный за коррупцию экс-мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу

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Благовещенск, 10 апреля. Бывший градоначальник Благовещенска Александр Мигуля, осужденный летом 2016 года за коррупцию, вышел из тюрьмы. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь городского суда Александр Воронин.

Ранее стало известно, что суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего чиновника, при этом суд запретил Мигуле занимать определенные должности.

«Решение об условно-досрочном освобождении Мигули вступило в силу, апелляций не было», — передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

Напомним, в августе 2016 года суд приговорил Мигулю к девяти годам тюрьмы в колонии общего режима, в феврале минувшего года срок сократили до семи лет, поскольку экс-мэр был освобожден от наказания по статье «нецелевое расходование бюджетных средств» в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В общей сложности Мигуля был признан виновным по трем статьям УК РФ.

В рамках предварительного следствия удалось выяснить, что Мигуля превысил полномочия при предоставлении земли компании «Офеня», в итоге бюджет Амурской области и города Благовещенска в 2008 году недополучил свыше 25 миллионов рублей.

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