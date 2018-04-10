«Спартак» начал переговоры о продлении контракта с Бакаевым

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Москва, 10 апреля. Боссы столичного «Спартака» заинтересованы в том, чтобы сохранить в своем составе полузащитника молодежной сборной России Зелимхана Бакаева.

По данным источника газеты «Известия», красно-белые уже вступили в переговоры о продлении соглашения с талантливым хавбеком. Информацию об этом подтвердил и агент футболиста Томас Цорн.

Напомним, срок действия текущего контракта Бакаева со «Спартаком» истекает по окончании 2018 года.

Руководство «Спартака» довольно прогрессом 21-летнего игрока и уверено в том, что он может принести пользу команде уже сейчас.

«Стороны уже начали диалог о пролонгации действующего договора Бакаева и его условиях. Сам Бакаев также заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в родном клубе. Переговоры проходят в позитивном ключе. С большой долей вероятности сторонам удастся прийти к взаимопониманию уже в ближайшее время», — рассказал источник в клубе.

Кроме того, эту информацию также подтвердил агент игрока, отметив, что футболиста ценят в «Спартаке».

По подсчетам экспертов, трансферная стоимость полузащитника равна 600 тыс. евро.

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