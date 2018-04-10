Эксперты составили топ-10 самых надежных автомобилей в мире

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Москва, 10 апреля. Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые способны преодолеть за свою жизнь более 320 тысяч километров — то есть восемь раз обойти Землю по экватору — чтобы выбрать таким образом самый надежный и долговечный автомобиль.

Специалисты интернет-портала ISeeCars проанализировали данные по 13,5 миллионам автомобилей, которые были выпущены в период с 1981 по 2017 год, чтобы определить, какие модели оказались наиболее способными к длительному выживанию.

Самым выносливым форм-фактором среди надежных автомобилей оказались полноразмерные кроссоверы — таких в рейтинге абсолютное большинство. Тройку лидеров возглавила Toyota Sequoia, созданная на базе внедорожника Tundra — более 6,6% от общего числа произведенных автомобилей этой модели в настоящее время имеют пробег более 320 тысяч, сообщает «Ньюинформ».

Второе и третье место в рейтинге заняли известный своей проходимостью Ford Expedition — 5,4% — и современный вариант Chevrolet Suburban с показателем выносливости в 5,2%.

Далее в рейтинг попал среднеразмерный внедорожник Toyota 4Runner, показавший хороший результат с 4,2%, и аналог Suburban, Yukon XL от General Motors Company, который оказался несколько менее вынослив, набрав 3,9%, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Единственным седаном в рейтинге оказалась крупная Toyota Avalon — 2,4% от общего числа автомобилей такой модели «выжили», преодолев рубеж в 320 тысяч километров. Аналогичный результат, отмечает Ura.ru, показали и единственный попавший в рейтинг минивэн — популярная в Северной Америке Honda Odyssey.

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