ОАК предложила ограничить ввоз в Россию иностранных самолетов

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Москва, 10 апреля. Технический директор и глава департамента развития индустриальной модели «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Тарасов предложил законодательно ограничить ввоз в Россию самолетов иностранного производства возрастом старше шести лет.

Данное заявление Тарасов сделал в ходе заседания Экспертного совета Государственной думы РФ по авиационной промышленности.

Кроме того, представитель ОАК внес еще ряд предложений для поддержки отечественных производителей.

В частности, предлагается обнулить НДС на отечественную продукцию авиастроения и запретить применения режима временного ввоза для коммерческих воздушных судов.

Также Тарасов предложил использовать при создании предприятиями ОПК гражданской продукции «результаты интеллектуальной деятельности, полученной при создании вооружения и военной техники».

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство внесло в кабмин согласованный проект указа президента о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех»

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