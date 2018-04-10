ОАК предложила ограничить ввоз в Россию иностранных самолетов
Москва, 10 апреля. Технический директор и глава департамента развития индустриальной модели «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Тарасов предложил законодательно ограничить ввоз в Россию самолетов иностранного производства возрастом старше шести лет.
Данное заявление Тарасов сделал в ходе заседания Экспертного совета Государственной думы РФ по авиационной промышленности.
Кроме того, представитель ОАК внес еще ряд предложений для поддержки отечественных производителей.
В частности, предлагается обнулить НДС на отечественную продукцию авиастроения и запретить применения режима временного ввоза для коммерческих воздушных судов.
Также Тарасов предложил использовать при создании предприятиями ОПК гражданской продукции «результаты интеллектуальной деятельности, полученной при создании вооружения и военной техники».
Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство внесло в кабмин согласованный проект указа президента о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех»