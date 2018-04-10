Болезненный удар по США: Россия может отказаться от Microsoft

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Москва, 10 апреля. Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов считает, что Россия может ответить на санкции Соединенных Штатов таким способом, что этот «удар окажется крайне болезненным для Вашингтона».

Как считает эксперт, американская сторона впервые решила принять санкционные меры против РФ, которые нанесли существенный удар по акциям крупных российских предприятий и фирм. Нет ничего удивительного в том, что Москва назвала этот шаг «вопиющим».

Экономист полагает, что разные административные воздействия, как, например, высылка дипломатов или закрытие дипломатического представительства, уже «работать не будут», пишет «Политэксперт».

Колташов подчеркнул, что российский ответ должен быть жестким. Например, продолжает эксперт, ответом на санкции и потерю стоимости акций компаний из РФ может стать запрет на интеллектуальную собственность США в РФ. Москва может полностью отказаться от услуг компании Microsoft, которая антироссийские ограничения поддержала, но свою работу в РФ продолжает, уточнил специалист.

Эксперт выразил уверенность в том, что Россия может очень быстро перейти к отечественным аналогам, один из которых эффективно используется в оборонном ведомстве страны.

Если Россия пойдет на такой шаг, то США потеряют очень серьезную прибыль, акции крупнейшей компании рухнут в цене, резюмировал он.

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