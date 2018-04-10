США отправили к берегам Сирии ракетный эсминец — СМИ

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Нью-Йорк, 10 апреля. Ракетный эсминец военного флота США был направлен к побережью Сирии после совещания в Белом доме, на котором обсуждалась якобы имевшая место химическая атака в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте.

Как сообщило издание Wall Street Journal, на созванном президентом США Дональдом Трампом совещании Совета национальной безопасности шла речь о подготовке политической базы для применения Соединенными Штатами силы против Дамаска — правительство Сирии в Белом доме считают ответственным за химатаку, в результате которой, предположительно, погибли более 60 человек. Как заявил Трамп, решение будет принято в ближайшее время.

«Вы услышите об этом решении, — заявил президент США. — Мы не можем позволять этим злодеяниям, которые мы видели, мы не можем позволять этому случаться в этом мире».

Напомним, официальный Дамаск и Минобороны РФ с уверенностью заявили, что сообщения о химатаке в Думе являются фейком. В Сирийском Красном Полумесяце отметили, что не зафиксировали за минувшие дни ни одного пострадавшего от отравления химическими веществами на территории Сирии.

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